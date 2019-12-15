Ломаченко: Лопес, побачимося у квітні

Джерело - sport.ua.
Американець Теофімо Лопесо є розумним боксером, але все залежить від опонента.
Про це Василь Ломаченко заявив в інтерв'ю ESPN.
"Так, звичайно, я хочу провести з ним уніфікацію титулів. В даний момент він - чемпіон світу. Ласкаво просимо до мого клубу. Побачимося в квітні.
Що стосується його виступу, то мені складно щось сказати, адже було всього два раунди. Я не зрозумів, що сталося. Але це бокс, ось чому ми його й любимо.
Він завжди був сильним. Він розумний боксер, але все залежить від опонента. У наступному році хочу провести уніфікацію титулів, а після цього організувати поєдинок з Джервонтою Девісом", - сказав Ломаченко.
Раніше, Лопес у другому раунді нокаутував Коммі та став володарем титулу IBF.
Нагадаємо, Ломаченко отримає шанс об'єднати титули у березні або квітні.