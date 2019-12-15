Ломаченко: Лопес, побачимося у квітні

Американець Теофімо Лопесо є розумним боксером, але все залежить від опонента.

Про це Василь Ломаченко заявив в інтерв'ю ESPN.

"Так, звичайно, я хочу провести з ним уніфікацію титулів. В даний момент він - чемпіон світу. Ласкаво просимо до мого клубу. Побачимося в квітні.

Що стосується його виступу, то мені складно щось сказати, адже було всього два раунди. Я не зрозумів, що сталося. Але це бокс, ось чому ми його й любимо.

Він завжди був сильним. Він розумний боксер, але все залежить від опонента. У наступному році хочу провести уніфікацію титулів, а після цього організувати поєдинок з Джервонтою Девісом", - сказав Ломаченко.