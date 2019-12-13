Хейні залишив чемпіонський титул WBC

За пояс поборяться Хав'єр Фортуна і Люк Кемпбелл

Американець Девін Хейні (24-0, 15 КО) залишив чемпіонський титул за версією WBC в легкій вазі і визнаний чемпіоном у відпустці.

Про це президент WBC Маурісіо Сулейман заявив в інтерв'ю boxingscene.com.

"Хейні переніс операцію, з цієї причини він отримав статус чемпіона у відпустці. За вакантний чемпіонський пояс за версією WBC проведуть бій Хав'єр Фортуна і Люк Кемпбелл", - сказав Сулейман.

Раніше, Хейні кинув виклик Ломаченку.

Нагадаємо, Хейні впевнено захистив чемпіонський титул.