Атлас: Шанси Усика на перемогу у бою з Джошуа зросли

Тренер розхвалив українського боксера

У можливому бою між українець Олександр Усик з чемпіоном WBA, WBO і IBF в суперважкій вазі Ентоні Джошуа має достатні шанси на перемогу.

Про це американський тренер Тедді Атлас заявив в інтерв'ю BoxingNews 24.

"Я не можу зрозуміти, як цей новий нервовий Джошуа буде виглядати проти інших боксерів. Ви вважаєте, що Усик занадто маленький для хевівейта? Що ж, йому і справді доведеться боксувати проти бійця, який до цих пір є Голіафом. Але тепер Джошуа думає про Давіда. Пам'ятайте такого? Хлопець з пращею. У Джошуа зараз інша психологія, він думає по-іншому. Тепер Усику не доведеться мати справу з великим монстром. Його шанси на перемогу зросли, а багато елементів змінилися. Скажімо так: поле для гри несподівано вирівнялося для Усика. Він - непереможений боксер з відмінним досвідом в любителях. У нього є інтелект, він відмінно працює ногами. А допомагає йому Василь Ломаченко. Це інша, абсолютно нова гра", - сказав Атлас.

Нагадаємо, Джошуа повернув собі чемпіонські титули, здобувши перемогу над Енді Руїсом одноголосним рішенням суддів.

Раніше, Вайлдер прокоментував перемогу Джошуа.