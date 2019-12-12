 Атлас: Шанси Усика на перемогу у бою з Джошуа зросли | Бокс | Champion.com.ua
Мій профіль
Динамо - Лугано: анонс і прогноз на матч Ліги Європи
Сьогодні 07:15 1991
Гент - Олександрія: онлайн-трансляція матчу 6 туру Ліги Європи. LIVE
Сьогодні 16:09 867
Гент - Олександрія: анонс і проноз на матч Ліги Європи
Сьогодні 16:00 756
Степаненко розкритикував дисципліну у Шахтарі
Сьогодні 14:30 4570
Динамо Київ - Лугано: онлайн-трансляція матчу 6 туру Ліги Європи. LIVE
Сьогодні 14:30 3809 1
Динамо Київ - Лугано: ОНЛАЙН
Сьогодні 10:00 450
Шахтар буде несіяним під час жеребкування 1/16 Ліги Європи
Сьогодні 09:38 1018
WBO зобов’язала Джошуа та Усика домовитися про бій
Сьогодні 09:22 1414
Манчестер Юнайтед прийме АЗ, Стандарт зіграє із Арсеналом. Розклад матчів 6 туру Ліги Європи
Сьогодні 08:46 411
Каштру: Арбітр прийняв декілька досить цікавих рішень
Сьогодні 08:13 2303 1
Блоги
У капелюсі за 500 баксів з Prosecco "на халяву". Мілевський продовжує запалювати в Києві
У капелюсі за 500 баксів з Prosecco "на халяву". Мілевський продовжує запалювати в Києві Андрій Твердохліб
Вчора 20:55 753
Ми пам'ятаємо! 47 років тому народився Андрій Гусін
Ми пам'ятаємо! 47 років тому народився Андрій Гусін Valeriy Ruchka
Вчора 17:17 612
Згадати все. Шахтар переміг Аталанту в 2 турі Ліги чемпіонів
Згадати все. Шахтар переміг Аталанту в 2 турі Ліги чемпіонів Андрій Твердохліб
Вчора 15:54 626
Відомий російський коментатор дотепно потролив Зеніт
Відомий російський коментатор дотепно потролив Зеніт Андрій Твердохліб
Вчора 13:09 2392
Вінгер Барселони став наймолодшим автором голу в історії Ліги чемпіонів
Вінгер Барселони став наймолодшим автором голу в історії Ліги чемпіонів Valeriy Ruchka
Вчора 07:50 2367
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
17:50 Футбол Маліновський подорожчав на 1,5 мільйони євро 207
17:35 Біатлон Меркушина втратила перемогу у суперспринті на Кубку IBU 125
17:21 Хокей До збірної України довикликано двох голкіперів 474
17:05 Футбол Вартість Роналду впала на €15 мільйонів 519
16:48 Бокс Атлас: Шанси Усика на перемогу у бою з Джошуа зросли 278
16:46 RunNews 5 порад щодо бігу в дуже-дуже холодну погоду 94
16:30 Хокей У Києві стартував молодіжний чемпіонат світу 241
16:21 Біатлон Кубок світу: де дивитися онлайн жіночу спринтерську гонку у Гохфільцені 270
16:13 Футбол На матчі Динамо - Лугано очікується близько 20 000 глядачів 319
16:09 Пряма трансляція Гент - Олександрія: онлайн-трансляція матчу 6 туру Ліги Європи. LIVE 867
16:00 Футбол Гент - Олександрія: анонс і проноз на матч Ліги Європи 756
15:56 Футбол Шаран анонсував дебюти у матчі із Гентом 385
15:40 Футбол Левандовський знову став найкращим бомбардиром групового етапу Ліги чемпіонів 741
15:23 Футбол Лучі може отримати українське громадянство 819
15:20 Пряма трансляція Лудогорець - Ференцварош: онлайн-трансляція 6 туру Ліги Європи. LIVE 201
15:15 Футбол Динамо Київ - Лугано: прогноз букмекерів Parimatch 306
15:05 Футбол Ліверпуль готовий викупити лідера Зальцбурга 346
14:48 ММА В UFC назвали умови реваншу Нурмагомедов – Мак-Грегор 238
14:30 Футбол Степаненко розкритикував дисципліну у Шахтарі 4570
14:30 Пряма трансляція Динамо Київ - Лугано: онлайн-трансляція матчу 6 туру Ліги Європи. LIVE 3809 1
14:16 Футбол УЄФА синхронізує матчі Динамо – Лугано і Копенгаген – Мальме 1353
13:50 Футбол Гасперіні, ти – чарівник: Італійські ЗМІ про вихід Аталанти у плей-оф Ліги чемпіонів 588
13:35 Теніс Українцю загрожує штраф у 250 тис доларів за ставку проти свого друга 653
13:18 Біатлон У Союзі біатлоністів Росії підтримали ідею проведення альтернативної Олімпіади 1650 4
12:58 Футбол Хацкевич може очолити російський Ротор 466

Атлас: Шанси Усика на перемогу у бою з Джошуа зросли

Сьогодні 16:48 278 0
Тренер розхвалив українського боксера
Атлас: Шанси Усика на перемогу у бою з Джошуа зросли
#Атлас, #Усик

Джерело - isport.ua.

У можливому бою між українець Олександр Усик з чемпіоном WBA, WBO і IBF в суперважкій вазі Ентоні Джошуа має достатні шанси на перемогу.

Про це американський тренер Тедді Атлас заявив в інтерв'ю BoxingNews 24.

"Я не можу зрозуміти, як цей новий нервовий Джошуа буде виглядати проти інших боксерів. Ви вважаєте, що Усик занадто маленький для хевівейта? Що ж, йому і справді доведеться боксувати проти бійця, який до цих пір є Голіафом. Але тепер Джошуа думає про Давіда. Пам'ятайте такого? Хлопець з пращею. У Джошуа зараз інша психологія, він думає по-іншому.

Тепер Усику не доведеться мати справу з великим монстром. Його шанси на перемогу зросли, а багато елементів змінилися. Скажімо так: поле для гри несподівано вирівнялося для Усика. Він - непереможений боксер з відмінним досвідом в любителях. У нього є інтелект, він відмінно працює ногами. А допомагає йому Василь Ломаченко. Це інша, абсолютно нова гра", - сказав Атлас.

Нагадаємо, Джошуа повернув собі чемпіонські титули, здобувши перемогу над Енді Руїсом одноголосним рішенням суддів.

Раніше, Вайлдер прокоментував перемогу Джошуа.

Коментарі ()