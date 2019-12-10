Джошуа вказав причину поразки від Руїса у першому поєдинку

Ентоні Джошуа прокоментував свою першу поразку у професійній кар’єрі

Перед першим боєм із Енді Руїсом (33-2, 22 КО) у чемпіона світу за версіями WBA, WBO, IBO і IBF Ентоні Джошуа (22-1, 21 КО) були проблеми зі здоров’ям.

Про це розповів сам британський боксер.

"Справа в тому, що у мене були проблеми зі здоров'ям. Вони з'явилися досить давно, але до певного часу мене не турбували. Я не знав, що зі мною не так, постійно відчував себе втомленим і виснаженим. Думав, що це через тренувань.

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У роздягальні перед першим боєм я взяв відро льоду і помістив в нього свою голову. Навіщо? Думав, що це допоможе мені освіжитися. Розумієте, обов'язки чемпіона світу - складна штука. Ти відчуваєш втому і маєш справу із зобов'язаннями. Тепер все добре, я не пропустив жодного тренування. Після обстеження з'ясувалося, з чим же я зіткнувся. З цим треба було розібратися. Навіть під час підготовки до реваншу я переніс операцію", - розповів Джошуа.

Нагадаємо, Джошуа повернув собі чемпіонські титули, здобувши перемогу над Енді Руїсом одноголосним рішенням суддів.