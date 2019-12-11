Вайт хоче битися із Повєткіним

Джерело - ua.tribuna.com.
Колишній обов'язковий претендент на титул чемпіона світу за версією WBC у суперважкій вазі Ділліан Вайт хоче провести бій із Олександром Повєткіним.
Про це розповів сам боксер.
"Безумовно, я б хотів в наступному бою побитися проти Повєткіна, 100 відсотків. Олександр - жорсткий боксер, у нього швидкі руки. Він переможець Олімпіади, колишній чемпіон світу.
Це буде відмінний досвід для мене, оскільки мені його до сих пір не вистачає. Я хочу побитися з Повєткіним в наступному бою в березні", - відзначив Вайт.
Раніше, з Вайта зняли звинувачення у використанні допінгу.
Нагадаємо, Хантер і Повєткін завершили бій нічиєю.