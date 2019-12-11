Вайт хоче битися із Повєткіним

Колишній обов'язковий претендент на титул чемпіона світу за версією WBC у суперважкій вазі Ділліан Вайт хоче провести бій із Олександром Повєткіним.

Про це розповів сам боксер.

"Безумовно, я б хотів в наступному бою побитися проти Повєткіна, 100 відсотків. Олександр - жорсткий боксер, у нього швидкі руки. Він переможець Олімпіади, колишній чемпіон світу.

Це буде відмінний досвід для мене, оскільки мені його до сих пір не вистачає. Я хочу побитися з Повєткіним в наступному бою в березні", - відзначив Вайт.