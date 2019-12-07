Хантер і Повєткін завершили бій нічиєю

Майкл Хантер не зміг дотиснути Олександра Повєткіна

Джерело - Чемпіон.

Бій між американцем Майклом Хантером (18-1-1, 12 KO) і росіянином Олександром Повєткіним (35-1-2, 24 KO) завершився внічию.

Хантер активно розпочав бій, впевнено вигравши перші раунди. Однак згодом росіянин зміг вирівняти зустріч.

У підсумку бій завершився після спливу 12 раундів.

Судді зафіксували нічию. Один із суддів віддав перемогу Повєткіну, інший Хантеру. Ще один рефері зафіксував нічийний результат.

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