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Хантер і Повєткін завершили бій нічиєю

Вчора 22:51 710 0
Майкл Хантер не зміг дотиснути Олександра Повєткіна
Хантер і Повєткін завершили бій нічиєю
#Повєткін, #Хантер

Джерело - Чемпіон.

Бій між американцем Майклом Хантером (18-1-1, 12 KO) і росіянином Олександром Повєткіним (35-1-2, 24 KO) завершився внічию.

Хантер активно розпочав бій, впевнено вигравши перші раунди. Однак згодом росіянин зміг вирівняти зустріч.

У підсумку бій завершився після спливу 12 раундів. 

Судді зафіксували нічию. Один із суддів віддав перемогу Повєткіну, інший Хантеру. Ще один рефері зафіксував нічийний результат. 

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