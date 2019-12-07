Чісора: Не буду намагатися перебоксувати Усика

Британський суперважковаговик Дерек Чісора (32-9-0, 23 KO) не дасть спуску Олександру Усику (17-0, 13 КО) на ринзі.

Про це розповів сам боксер.

"Це поки чутки, ми не знаємо, що буде. Якщо бій відбудеться, то я розумію, що на мене чекає важке протистояння стилістично. Але боксувати з ним я, звичайно, не буду. Не буду намагатися його перебоксувати. Я не дам йому спуску в рингу", - сказав Чісора.