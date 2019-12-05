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WBO може провести бій між Усиком і Чісорою за тимчасовий пояс

Сьогодні 11:08 255 0
Поєдинок за титул може відбутися вже у лютому
WBO може провести бій між Усиком і Чісорою за тимчасовий пояс
#Чісора, #Усик

Джерело - iSport.ua.

Всесвітня боксерська організація (WBO) погодиться санкціонувати бій за тимчасовий пояс в суперважкій вазі між Олександром Усиком і Дереком Чісорою.

Про це повідомляє прес-служба WBO.

Такий поєдинок може відбутися 8 лютого в Манчестері.

У той же час керівництво WBO оголосило, що рішення про титул чемпіона в суперважкій вазі буде прийматися тільки після суботнього матчу-реваншу між Енді Руїсом-молодшим і Ентоні Джошуа. Потім WBO запитає переможця, чи буде він зацікавлений в подальшій захисту титулу.

Переможець бою Джошуа - Руїс також повинен буде провести обов'язковий захист поясу IBF з Кубратом Пулєвим не пізніше кінця травня. 

Представники Олександра Усика, який є офіційним претендентом на пояс WBO, запропонували на Токійській конвенції, що в разі довгого очікування рішення чемпіона, вони будуть зацікавлені в поєдинку за тимчасовий титул. Представники WBO визнали це рішення хорошою ідеєю.

Раніше, бій Усик - Чісора може відбутися 8 лютого.

Нагадаємо, Дерек Чісора за цей бій може отримати 2,6 мільйони доларів. Контракт на бій може бути підписано вже наступного тижня.

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