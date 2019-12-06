 Легендарний Холіфілд дав корисну пораду Усику | Бокс | Champion.com.ua
Мій профіль
Джима виборола срібло у індивідуальній гонці на Кубку світу
Вчора 18:50 4145
Руїс перед реваншем із Джошуа набрав 7 кг
Сьогодні 16:48 741
Велепець: Українські біатлоністки дуже мало тренуються, вони не можуть конкурувати ходом з лідерами
Сьогодні 15:39 862
Квитки на Євро-2020. Як придбати та оформити: головні тези
Сьогодні 15:14 147
Українська чемпіонка дискваліфікована на два роки та віддасть золото через проблеми з допінгом
Сьогодні 13:08 1050
Чемпіонат України - УПЛ: календар, результати, огляд матчів. ОНЛАЙН
Сьогодні 12:34 64762
Шахтар - Олімпік: онлайн-трансляція матчу 17 туру УПЛ. LIVE
Сьогодні 08:51 437
WBO може провести бій між Усиком і Чісорою за тимчасовий пояс
Вчора 11:08 1189
Слава Медведенко: Даллас пропонував контракт на 16 мільйонів доларів
Вчора 10:33 767
Джошуа - Руїс: онлайн-трансляція чемпіонського бою за версіями WBA, WBO, IBF
Вчора 10:23 2778
Блоги
Мер Бреста зробив Мілевському ділову пропозицію, від якої важко буде втриматись
Мер Бреста зробив Мілевському ділову пропозицію, від якої важко буде втриматись Андрій Твердохліб
Сьогодні 16:36 1306
Квитки на Євро-2020. Як придбати та оформити: головні тези
Квитки на Євро-2020. Як придбати та оформити: головні тези Андрій Твердохліб
Сьогодні 15:14 145
Особливості догляду за шкірою та волоссям під час активних тренувань
Особливості догляду за шкірою та волоссям під час активних тренувань Андрій Твердохліб
Сьогодні 13:11 159
Корисні ігрові тренування для юних спортсменів
Корисні ігрові тренування для юних спортсменів Андрій Твердохліб
Сьогодні 13:01 202
Усі дії Олексія Леня у матчі проти Брукліна
Усі дії Олексія Леня у матчі проти Брукліна Valeriy Ruchka
Вчора 18:30 272
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
17:29 Футбол Президент Реала хоче створити Суперлігу 20
17:16 Футбол Челсі виділить 150 млн фунтів на трансфери 232
16:48 Бокс Руїс перед реваншем із Джошуа набрав 7 кг 741
16:36 Блог Мер Бреста зробив Мілевському ділову пропозицію, від якої важко буде втриматись 1316
16:33 Футбол Вернидуб: Постараємося грати в атакувальний футбол 251
16:15 Біатлон Тренер вказав завдання Джими на сезон 311
15:54 Бокс Льюїс: Мене з Холіфілдом розштовхала охорона, коли ми хотіли привітати Джошуа з перемогою над Кличком 664
15:49 Футбол Реал націлився на гравця збірної Нідерландів 301
15:45 Футбол Арсенал – Брайтон 1:2. Огляд матчу 241
15:39 Біатлон Велепець: Українські біатлоністки дуже мало тренуються, вони не можуть конкурувати ходом з лідерами 862
15:30 Футбол Газзаєв: Шкода, що об'єднаний чемпіонат України і Росії не відбувся 577 2
15:24 Бокс Легендарний Холіфілд дав корисну пораду Усику 854
15:14 Блог Квитки на Євро-2020. Як придбати та оформити: головні тези 147
15:08 Бокс Джошуа розповів про тактику на бій з Руїсом 398
15:00 Біатлон Джима розповіла про зіткнення з французькою біатлоністкою 619
14:53 Футбол Челсі зможе купувати футболістів цієї зими 172
14:39 Футбол Барселона хоче придбати хавбека Челсі 253
14:24 Інше WADA назвало організації, які зможуть подати апеляцію на рішення щодо РУСАДА 408
14:15 Футбол Санжар відзначив основну перевагу Десни над Карпатами 220
13:57 Футбол Челсі хоче підписати лідера Крістал Пелес 263
13:49 Пряма трансляція Динамо Київ - Зоря: онлайн-трансляція матчу 17 туру УПЛ. LIVE 348
13:41 Бокс WBO визнала Анатолія Ломаченка найкращим тренером року 335
13:24 Футбол Матчам 17-го туру УПЛ передуватиме акція Давай, забивай! 158
13:11 Блог Особливості догляду за шкірою та волоссям під час активних тренувань 159
13:08 Легка атлетика Українська чемпіонка дискваліфікована на два роки та віддасть золото через проблеми з допінгом 1050

Легендарний Холіфілд дав корисну пораду Усику

Сьогодні 15:24 854 0
Американець поділився секретом успіху для українця
Легендарний Холіфілд дав корисну пораду Усику
#Холіфілд, #Усик

Джерело - Главком.

Українському боксеру Олександру Усику потрібно бути у кращих фізичних кондиціях, ніж суперники у суперважкій вазі.

Про це легендарний Евандер Холіфілд заявив в інтерв'ю WBN.

"Усику доведеться битися з Вайлдером, Джошуа та Ф’юрі. Потрібно знати, як боксувати. Потрібно вміти битися на ближній дистанції. Взяти хоча б Руїса, який б’ється на короткій відстані. Він серйозний противник. У Усика є швидкість. Але йому потрібно бути у кращих фізичних кондиціях, ніж усі згадані боксери. Саме так він має робити, аби перемагати в надважкій вазі", - зазначив Холіфілд. 

Раніше, WBO може провести бій між Усиком і Чісорою за тимчасовий пояс.

Нагадаємо, син Холіфілда нокаутував суперника за 16 секунд в дебютному бою.

Коментарі ()