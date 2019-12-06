Легендарний Холіфілд дав корисну пораду Усику

Американець поділився секретом успіху для українця

Джерело - Главком.

Українському боксеру Олександру Усику потрібно бути у кращих фізичних кондиціях, ніж суперники у суперважкій вазі.

Про це легендарний Евандер Холіфілд заявив в інтерв'ю WBN.

"Усику доведеться битися з Вайлдером, Джошуа та Ф’юрі. Потрібно знати, як боксувати. Потрібно вміти битися на ближній дистанції. Взяти хоча б Руїса, який б’ється на короткій відстані. Він серйозний противник. У Усика є швидкість. Але йому потрібно бути у кращих фізичних кондиціях, ніж усі згадані боксери. Саме так він має робити, аби перемагати в надважкій вазі", - зазначив Холіфілд.

Раніше, WBO може провести бій між Усиком і Чісорою за тимчасовий пояс.

Нагадаємо, син Холіфілда нокаутував суперника за 16 секунд в дебютному бою.