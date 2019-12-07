Чісора жорстко принизив Усика після спільного фото

Джерело - Чемпіон.

Британський суперважковаговик Дерек Чісора принизив українського боксера Олександра Усика.

Про це британський спорстмен написав у Twitter.

Чісора зустрівся з Усиком у Саудівській Аравії перед реваншем Джошуа – Руїс. Після чого поділився спільним фото у соцмережі, яке підписав загадковою фразою.

"Вставай і боксуй, сосунець", - підписав Чісора спільне фото із Усиком.

Нагадаємо, легендарний Холіфілд дав корисну пораду Усику.

Раніше повідомлялося, що WBO може провести бій між Усиком і Чісорою за тимчасовий пояс.