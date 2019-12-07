 Чісора жорстко принизив Усика після спільного фото | Бокс | Champion.com.ua
Мій профіль
Алєксандр Повєткін - Майкл Хантер: Як це було
Сьогодні 22:35 1325
Початок Легенди! Рівно 25 років тому Андрій Шевченко забив гол у ворота Баварії
Сьогодні 21:12 511
Чісора жорстко принизив Усика після спільного фото
Сьогодні 20:56 1263
Збірна України посіла шосте місце в естафеті на Кубку світу
Сьогодні 19:45 1246 1
Колос – Дніпро-1 4:0. Відео голів
Сьогодні 19:40 627
Відео дня. Забіг у 80 метрів і гол. Сон забив, можливо, найкращий гол сезону в АПЛ
Сьогодні 18:58 2374
Колос розгромив Дніпро-1 у 17 турі УПЛ
Сьогодні 18:50 345
Джошуа - Руїс: онлайн-трансляція чемпіонського бою за версіями WBA, WBO, IBF
Сьогодні 18:30 20891
Ентоні Джошуа - Енді Руїс: ОНЛАЙН
Сьогодні 18:00 713
Маліновський забив дебютний гол у Серії А
Сьогодні 17:03 1644
Блоги
Початок Легенди! Рівно 25 років тому Андрій Шевченко забив гол у ворота Баварії
Початок Легенди! Рівно 25 років тому Андрій Шевченко забив гол у ворота Баварії Андрій Твердохліб
Сьогодні 21:12 510
Руїс нокаутував Джошуа в першому бою і відібрав чемпіонські пояси у британця. Згадуємо як це було
Руїс нокаутував Джошуа в першому бою і відібрав чемпіонські пояси у британця. Згадуємо як це було Андрій Твердохліб
Сьогодні 19:23 1794
Відео дня. Забіг у 80 метрів і гол. Сон забив, можливо, найкращий гол сезону в АПЛ
Відео дня. Забіг у 80 метрів і гол. Сон забив, можливо, найкращий гол сезону в АПЛ Андрій Твердохліб
Сьогодні 18:58 2371
Обамеянг збігав в туалет посеред матчу з Брайтоном
Обамеянг збігав в туалет посеред матчу з Брайтоном Андрій Твердохліб
Сьогодні 14:43 573
Одіозний російський коментатор впав з крісла прямо під час ефіру. Це сталося рівно 2 роки тому. ВІДЕО
Одіозний російський коментатор впав з крісла прямо під час ефіру. Це сталося рівно 2 роки тому. ВІДЕО Андрій Твердохліб
Вчора 20:16 831
Мер Бреста зробив Мілевському ділову пропозицію, від якої важко буде втриматись
Мер Бреста зробив Мілевському ділову пропозицію, від якої важко буде втриматись Андрій Твердохліб
Вчора 16:36 6554
Квитки на Євро-2020. Як придбати та оформити: головні тези
Квитки на Євро-2020. Як придбати та оформити: головні тези Андрій Твердохліб
Вчора 15:14 576
Особливості догляду за шкірою та волоссям під час активних тренувань
Особливості догляду за шкірою та волоссям під час активних тренувань Андрій Твердохліб
Вчора 13:11 225
Корисні ігрові тренування для юних спортсменів
Корисні ігрові тренування для юних спортсменів Андрій Твердохліб
Вчора 13:01 286
Усі дії Олексія Леня у матчі проти Брукліна
Усі дії Олексія Леня у матчі проти Брукліна Valeriy Ruchka
05.12.2019 18:30 308
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
22:41 Футбол Колос – Дніпро-1 4:0. Огляд матчу 10
22:35 Бокс Алєксандр Повєткін - Майкл Хантер: Як це було 1325
22:27 Футбол Яремчук забив 10-й гол за Гент у чемпіонаті Бельгії 153
22:17 Гімнастика Захарова: Звинувачувати наших спортсменів зміною громадянства на російське не можна, там кращі умови 152
22:08 Бокс Джошуа - Руїс: боксери затейпували руки 346
21:51 Пряма трансляція Барселона - Мальорка: онлайн-трансляція матчу 16 туру чемпіонату Іспанії. LIVE 179
21:47 Футбол Баєр обіграв Шальке у 14 турі Бундесліги 165
21:37 Футбол Безус забив ефектний гол у чемпіонаті Бельгії 468
21:34 Пряма трансляція Повєткін - Хантер: онлайн-трансляція бою. LIVE 3525
21:25 Футбол Манчестер Юнайтед несподівано переміг Манчестер Сіті у 16 турі АПЛ 408
21:12 Блог Початок Легенди! Рівно 25 років тому Андрій Шевченко забив гол у ворота Баварії 511
21:07 Футбол Наполі не зміг обіграти Удінезе у 15 турі Серії А 96
20:56 Бокс Чісора жорстко принизив Усика після спільного фото 1263
20:44 Футбол В УПЛ мають грати 16 команд – Дулуб 563
20:31 Біатлон Тренер зробив правильний вибір на кожному етапі – Ткаленко 361
20:15 Бокс Руїс: Набрав вагу, щоб бути сильнішим 639
19:45 Біатлон Збірна України посіла шосте місце в естафеті на Кубку світу 1246 1
19:40 Футбол Колос – Дніпро-1 4:0. Відео голів 627
19:30 Пряма трансляція Манчестер Сіті - Манчестер Юнайтед: онлайн-трансляція матчу 16 туру АПЛ. LIVE 2877
19:23 Блог Руїс нокаутував Джошуа в першому бою і відібрав чемпіонські пояси у британця. Згадуємо як це було 1794
19:16 Футбол Зінченко не потрапив у заявку на матч з Манчестер Юнайтед 240
19:00 Футбол Тоттенгем знищив Бернлі, Ліверпуль розгромив Борнмут. Результати 16 туру АПЛ 376
18:58 Блог Відео дня. Забіг у 80 метрів і гол. Сон забив, можливо, найкращий гол сезону в АПЛ 2374
18:50 Футбол Колос розгромив Дніпро-1 у 17 турі УПЛ 345
18:31 Футбол Боруссія вирвала перемогу у Баварії, Лейпциг розібрався із Гоффенгаймом. Результати 14 туру Бундесліги 391

Чісора жорстко принизив Усика після спільного фото

Сьогодні 20:56 1263 0
Чісора жорстко принизив Усика після спільного фото
#Чісора, #Усик, #бокс

Джерело - Чемпіон.

Британський суперважковаговик Дерек Чісора принизив українського боксера Олександра Усика.

Про це британський спорстмен написав у Twitter.

Чісора зустрівся з Усиком у Саудівській Аравії перед реваншем Джошуа – Руїс. Після чого поділився спільним фото у соцмережі, яке підписав загадковою фразою.

"Вставай і боксуй, сосунець", - підписав Чісора спільне фото із Усиком.

Нагадаємо, легендарний Холіфілд дав корисну пораду Усику.

Раніше повідомлялося, що WBO може провести бій між Усиком і Чісорою за тимчасовий пояс.

Коментарі ()