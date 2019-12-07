Чісора жорстко принизив Усика після спільного фото

Джерело - Чемпіон.
Британський суперважковаговик Дерек Чісора принизив українського боксера Олександра Усика.
Про це британський спорстмен написав у Twitter.
Чісора зустрівся з Усиком у Саудівській Аравії перед реваншем Джошуа – Руїс. Після чого поділився спільним фото у соцмережі, яке підписав загадковою фразою.
"Вставай і боксуй, сосунець", - підписав Чісора спільне фото із Усиком.
“Get up and fight, sucker.” #ruizjoshua2 pic.twitter.com/fy5ZeXLaCe— Derek Chisora 🥊 (@DerekWarChisora) December 7, 2019
Нагадаємо, легендарний Холіфілд дав корисну пораду Усику.
Раніше повідомлялося, що WBO може провести бій між Усиком і Чісорою за тимчасовий пояс.