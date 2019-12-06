Атлас: Джошуа зупинить Руїса

Екс-чемпіон світу у суперважкій вазі Ентоні Джошуа переможе чемпіона хевівейта за версіями WBA, WBO, IBF і IBO Енді Руїса.

Про це тренер Тедді Атлас заявив в ефірі THE FIGHT with Teddy Atlas.

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"Я думаю, що Джошуа реабілітується. Все завершиться тим, що він знову покладе Руїса на канвас. Енді буде в нокдауні, але повернеться в бій. Він вартий до останніх раундів, але в кінцівці Джошуа його зупинить", - зазначив Атлас.