Бій Усик - Чісора може відбутися 8 лютого

Гірн зустрічався з командою Усика

Поєдинок Олександра Усика і британця Дерека Чісори може відбутися 8 лютого.

Про це промоутер Едді Гірн заявив в інтерв'ю Boxing News 24.

"У мене була зустріч з командою Усика у Монако. Вони дуже зацікавлені в бою з Чісорою. Я розмовляв з Девідом Хеєм і Дереком Чісорою, вони також зацікавлені. Потенційна дата - 8 лютого. Сподіваюся, ми всі разом зустрінемося наступного тижня", - сказав Гірн.

Раніше повідомлялося, що Усик проведе бій з Чісорою 29 лютого.

Нагадаємо, Дерек Чісора за цей бій може отримати 2,6 мільйони доларів. Контракт на бій може бути підписано вже наступного тижня.