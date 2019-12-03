Бій Усик - Чісора може відбутися 8 лютого

Джерело - Tribuna.com.
Поєдинок Олександра Усика і британця Дерека Чісори може відбутися 8 лютого.
Про це промоутер Едді Гірн заявив в інтерв'ю Boxing News 24.
"У мене була зустріч з командою Усика у Монако. Вони дуже зацікавлені в бою з Чісорою. Я розмовляв з Девідом Хеєм і Дереком Чісорою, вони також зацікавлені.
Потенційна дата - 8 лютого. Сподіваюся, ми всі разом зустрінемося наступного тижня", - сказав Гірн.
Раніше повідомлялося, що Усик проведе бій з Чісорою 29 лютого.
Нагадаємо, Дерек Чісора за цей бій може отримати 2,6 мільйони доларів. Контракт на бій може бути підписано вже наступного тижня.