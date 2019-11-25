Чісорі подвоїли пропозицію за бій з Усиком

Українець Олександр Усик (17 - 0, 14 КО) має зустрітися з Дереком Чісорою (32-9, 23 KO) в Manchester Arena в лютому 2020 року

Джерело - Чемпіон.

За інформацією Champion.com.ua, британцеві Дереку Чісорі подвоїли пропозицію за бій проти українця Олександра Усика.

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За вихід в ринг проти Олександра Дерек буде мати гарантований гонорар в розмірі мільйона фунтів стерлінгів (1,3 мільйона доларів). А також відсотки від продажу телетрансляції мегафайту у Великобританії, де бій буде транслюватися у форматі pay-per-view (плати та дивись).

За нашими прогнозам, на відсотках з продажу трансляції Чісора заробить ще близько мільйона фунтів. Тобто, в підсумку гонорар Дерека за бій складе близько двох мільйонів фунтів (2,6 млн доларів). Бій планують провести в лютому 2020 року в 21-тисячній Manchester Arena. Ця локація добре знайома українцю – саме тут Усик переміг технічним нокаутом Тоні Белью в листопаді минулого року.

Раніше повідомлялося, що Чісорі запропонували мільйон за бій з Усиком.