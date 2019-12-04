Український боксер Василь Ломаченка має стати абсолютним чемпіоном світу.

Про це розповів Олександр Усик.

"Ломаченко стане абсолютним чемпіоном - це перше. А друге: я б не сказав, що він відчував великі проблеми через антропометрію у бою з Кемпбеллом. Він просто виконував завдання. Він вирішував проблему, яка стояла перед ним, кожен раунд. Не вирішення проблеми - це якби він вийшов і програв. Він красиво відпрацював і виграв, ну не достроково, але який обсяг роботи він виконав. П’ятірка за п'ятибальною за цей бій Васі", - розповів Усик.