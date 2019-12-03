Екс-чемпіон світу Леннокс Льюїс вказав на унікальну техніку чемпіона WBA, WBO, IBF, IBO Енді Руїса.

Про це розповів сам британський боксер.

"Енді Руїс б'є як чортів монстр. Коли сиджу і дивлюся на його бокс, це: "Бум, бум, бум". Кожен раз, коли він б'є я чую ці удари. Я в захваті від такої техніки.

Я розмовляв з його колишнім тренером Фредді Роачем. Він каже, що коли Руїс худне, то не такий гарний. Не знаю. Мені здається, якщо він схудне до бою проти Джошуа, то стане швидше, а на силу його удару це ніяк не вплине", - розповів Льюїс.