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Льюїс відзначив удари Руїса

Сьогодні 21:00 470 0
Леннокс Льюїс прокоментував удари Енді Руїса
Льюїс відзначив удари Руїса
#Руїс, #Джошуа, #бокс

Джерело - ua.tribuna.com.

Екс-чемпіон світу Леннокс Льюїс вказав на унікальну техніку чемпіона WBA, WBO, IBF, IBO Енді Руїса.

Про це розповів сам британський боксер.

"Енді Руїс б'є як чортів монстр. Коли сиджу і дивлюся на його бокс, це: "Бум, бум, бум". Кожен раз, коли він б'є я чую ці удари. Я в захваті від такої техніки.

Я розмовляв з його колишнім тренером Фредді Роачем. Він каже, що коли Руїс худне, то не такий гарний. Не знаю. Мені здається, якщо він схудне до бою проти Джошуа, то стане швидше, а на силу його удару це ніяк не вплине", - розповів Льюїс.

Нагадаємо, Руїс вказав на перевагу в бою із Джошуа. 

Також, Вайлдер вірить у перемогу Руїса.

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