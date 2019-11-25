Руїс вказав на перевагу в бою із Джошуа

Чемпіоном WBA, WBO, IBF і IBO Чемпіоном WBA, WBO, IBF і IBO Енді Руїс (33-1, 22 КО) ретельного готується до реваншу із Ентоні Джошуа (22-1, 21 КО). (33-1, 22 КО) ретельного готується до реваншу із Ентоні Джошуа (22-1, 21 КО).

Про це розповів сам боксер.

"Я працюю з кількома спаринг-партнерами. Це потрібно для того випадку, якщо Джошуа спробує змінити свій стиль ведення бою. Він може боксувати або утримувати мене за допомогою джеба. Ми працюємо над цим.

Мій тренувальний табір тривав майже три місяці. Ми багато чого зробили за цей час. Всі розуміють, що легко не буде. Так не буває. Але тренування - це найскладніша частина. Ти прокидаєшся вранці, йдеш на пробіжку, потім в зал. Найлегша частина - це сам бій. Звичайно, буде складно, але я мотивований на перемогу. Я хочу досягти чогось більшого, ніж є у зараз. У мене є перевага, оскільки я хочу втілити в життя інші мрії ", - розповів Руїс.