Усик проведе бій з Чісорою 29 лютого

Поєдинок пройде в останній день зими в Манчестері

Джерело - Чемпіон.

За інформацією Champion.com.ua, бій між українцем Олександром Усиком та британцем Дереком Чісорою відбудеться 29 лютого на 21-тисячній Manchester Arena.

Ця локація добре знайома українцю – саме тут в листопаді 2018 року Олександр переміг британця Тоні Белью в поєдинку, на кону якого стояло звання абсолютного чемпіона світу в крузервейті.

Організатори розглядали можливість проведення поєдинку тижнем чи двома раніше, але 22 лютого в Manchester Arena виступає ірландський рок-гурт The Script, а 15 лютого британський співак Джеймс Блант. Manchester Arena є однією з найбільших комплексів в Європі, за рік вона приймає більше мільйона відвідувачів.

Нагадаємо, Дерек Чісора за цей бій може отримати 2,6 мільйони доларів. Контракт на бій може бути підписано вже наступного тижня.