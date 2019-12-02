Джерело - ua.tribuna.com.
Український важковаговик Олександр Усик ще не підписав контракт на бій із Дереком Чісорою.
Про це розповів промоутер Олександр Красюк.
"Чісора - найімовірніший суперник. Ми якраз його розглядаємо як варіант №1. Він погодився на бій, але ми ще не з'ясували дату і статус цього поєдинку, і не підтвердили остаточно участь Олександра.
Контракт ще не підписаний. Якби він був підписаний, то була б вже конкретика", - розповів Красюк.
Раніше повідомлялося, що Усик проведе бій з Чісорою 29 лютого.
Нагадаємо, Дерек Чісора за цей бій може отримати 2,6 мільйони доларів. Контракт на бій може бути підписано вже наступного тижня.