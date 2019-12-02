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Красюк: Чісора варіант №1 на бій з Усиком

Сьогодні 18:41 416 0
Олександр Красюк прокоментував можливий бій із Усика із Чісорою
Красюк: Чісора варіант №1 на бій з Усиком
#Чісора, #Усик

Джерело - ua.tribuna.com.

Український важковаговик Олександр Усик ще не підписав контракт на бій із Дереком Чісорою.

Про це розповів промоутер Олександр Красюк.

"Чісора - найімовірніший суперник. Ми якраз його розглядаємо як варіант №1. Він погодився на бій, але ми ще не з'ясували дату і статус цього поєдинку, і не підтвердили остаточно участь Олександра.

Контракт ще не підписаний. Якби він був підписаний, то була б вже конкретика", - розповів Красюк.

Раніше повідомлялося, що Усик проведе бій з Чісорою 29 лютого.

Нагадаємо, Дерек Чісора за цей бій може отримати 2,6 мільйони доларів. Контракт на бій може бути підписано вже наступного тижня.

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