Український важковаговик Олександр Усик ще не підписав контракт на бій із Дереком Чісорою.

Про це розповів промоутер Олександр Красюк.

"Чісора - найімовірніший суперник. Ми якраз його розглядаємо як варіант №1. Він погодився на бій, але ми ще не з'ясували дату і статус цього поєдинку, і не підтвердили остаточно участь Олександра.

Контракт ще не підписаний. Якби він був підписаний, то була б вже конкретика", - розповів Красюк.