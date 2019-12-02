Ф'юрі: Руїс - маленька жирна свиня

Володар поясів WBA / WBO / IBF / IBO Енді Руїс є маленькою жирною свинею, яка знищила всі пончики у Каліфорнії.

Про це Тайсон Ф'юрі заявив в інтерв'ю TalkSport.

"Руїс - маленька жирна свиня, яка знищила всі пончики у Каліфорнії. Потім він відправився на бій з боксером, який пройшов 12-тижневий тренувальний збір за участю кращих вчених Британії.

У Джошуа були сучасні монітори серця, все Кроссфіт-машини, краще харчування і дієта. Але маленький товстий хлопець прийшов і переміг його у 7 раунді. Це бій один на один, де можливо все.

Коли мій дієтолог каже: Ми хочемо, щоб ти з'їв те чи інше, я відповідаю: Ні, у мене буде шоколадка Марс, шоколадне печиво і чашка кави з цукром", - зазначив Ф'юрі.