Рейносо пояснив ситуацію щодо титулу

Чемпіон світу у двох вагових категоріях Сауль Альварес не відмовлявся ні від одного зі своїх титулів.

Про це тренер боксера Едді Рейносо заявив в інтерв'ю BoxingNews 24.

"У цьому році Альварес бився двічі. Один з боїв - уніфікація з Деніелом Джейкобс у середній вазі. Потім він пішов підкорювати четвертий дивізіон - напівважку вагу. WBA не зв'язувалася з нами. Ми вважаємо себе чемпіонами в середньому, другій середній і напівважкій вазі. Альварес не відмовлявся від титулу і не звільняв його", - зазначив Рейносо.

Раніше, Канело відмовився від чемпіонського титулу WBA.

Нагадаємо, останній бій Альварес провів 2 листопада. Тоді він нокаутував Сергія Ковальова і відібрав у того пояс WBO.