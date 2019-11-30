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Гірн: Усик має перебоксувати Чісору

Вчора 22:40 151 0
Едді Гірн прокоментував успіх Усика у суперважкій вазі
Гірн: Усик має перебоксувати Чісору
#Усик, #Гірн, #Чісора

Джерело - ua.tribuna.com.

Український боксер Олександр Усик завдяки своїй техніці здивувати суперважку вагу.

Про це розповів промоутер Едді Гірн.

"Якщо Усик пропустить удар від Вайлдера або Джошуа, чи зможе він завдяки своїй техніці встояти на ногах? Думаю, що перехід Олександра в суперважку вагу буде захоплюючим.

Його бій з Чісорою також буде цікавим. Ми знаємо, що Усик повинен перебоксувати Дерека, але також варто відзначити, що Чісора - умілий, великий боксер із сильним ударом.

Цей бій відповість на безліч питань. Я вважаю Усика фаворитом, але йому ще доведеться розставити все по своїх місцях, адже Чісора - справжній бик", - розповів Гірн.

Нагадаємо, бій Усик - Чісора може відбутися у 2020 році.

Раніше, боксеру запропонували мільйон за бій з Усиком.

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