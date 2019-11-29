Бій Усик - Чісора може відбутися у 2020 році

Джерело - xsport.ua.
Бій Олександра Усика і Дерека Чісори може відбутися в кінці лютого 2020 року.
Про це заявив Едді Гіирн.
"Я тільки що розмовляв з Усиком, намагаючись домовитися щодо бою з Чісорою у кінці лютого. Це великий бій. Усик тепер вважається великою зіркою у Великій Британії.
Я думаю, що після бою з Візерспуном він відчув, що йому потрібно набрати трохи маси". - зазначив Гірн.
Нагадаємо, Чісорі подвоїли пропозицію за бій з Усиком.
Раніше, боксеру запропонували мільйон за бій з Усиком.