Бій Усик - Чісора може відбутися у 2020 році

Бій Олександра Усика і Дерека Чісори може відбутися в кінці лютого 2020 року.

Про це заявив Едді Гіирн.

"Я тільки що розмовляв з Усиком, намагаючись домовитися щодо бою з Чісорою у кінці лютого. Це великий бій. Усик тепер вважається великою зіркою у Великій Британії.

Я думаю, що після бою з Візерспуном він відчув, що йому потрібно набрати трохи маси". - зазначив Гірн.