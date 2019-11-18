Чісорі запропонували мільйон за бій з Усиком

Джерело - Чемпіон.

Українець Олександр Усик (17 - 0, 14 КО) може зустрітися з екс-чемпіоном світу Дереком Чісорою (32-9, 23 KO).

За інформацією Champion.com.ua, британцеві Дереку Чісорі запропонували мільйон фунтів стерлінгів (1,3 мільйона доларів) за бій проти українця Олександра Усика. Якщо сторони дійдуть згоди, бій може відбутись в лютому 2020 року у Великобританії.

Українським фанам боксу Чісора запам'ятався своєю неадекватною поведінкою в рамках бою з Віталієм Кличком у лютому 2011 року. На церемонії зважування Дерек дав Віталію ляпас, а вже після виходу в ринг виплюнув воду на Володимира Кличка. Потім програв бій і на прес-конференції побився з Девідом Хеєм, який зараз є його менеджером. Цікаво, що бій Віталій Кличко - Дерек Чісора посів друге місце в рейтингу трансляцій на українському телебаченні в 2011 році, поступившись тільки новорічному зверненню президента України.

Паралельно у Чісори є можливість провести бій з екс-чемпіоном світу Джозефом Паркером. За нашими прогнозами, рішення про вибір суперника Дерек прийме до кінця листопада.