Гірн запропонував співпрацю Гарсії

Джерело - Tribuna.com.
Екс-чемпіон світу в чотирьох вагових категоріях Майкі Гарсія отримав пропозицію про співпрацю з Едді Гірном.
Про це боксер заявив в інтервю Boxing Scene.
"Не приховую, що на 2020 рік мій самий бажаний суперник - Менні Пакьяо. Гірн дійсно пропонує співпрацю і контракт на бій з Варгасом. До повноцінних переговорів поки не дійшло, але контракт уже у мене на руках", - сказав Гарсія.
Раніше, Гарсія відмовився від бою із Ломаченком заради Пак’яо.
Нагадаємо, Ломаченко не збирається переходити у напівлегку вагу.