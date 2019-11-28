Гірн запропонував співпрацю Гарсії

Екс-чемпіон світу в чотирьох вагових категоріях Майкі Гарсія отримав пропозицію про співпрацю з Едді Гірном.

Про це боксер заявив в інтервю Boxing Scene.

"Не приховую, що на 2020 рік мій самий бажаний суперник - Менні Пакьяо. Гірн дійсно пропонує співпрацю і контракт на бій з Варгасом. До повноцінних переговорів поки не дійшло, але контракт уже у мене на руках", - сказав Гарсія.