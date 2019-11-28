Ф’юрі: Друга поразка розрушить кар’єру Джошуа

Поразка Ентоні Джошуа у реванші із Енді Руїсом може зруйнувати кар’єру британському боксерові.

Про це розповів екс-чемпіон світу Тайсон Ф’юрі.

"Я бачу, що реванш буде схожий на перший бій. Знаю, що і Руїс, і Джошуа помітно скинули у вазі, знаю, що у них будуть різні плани на бій. Але як сказав Майк Тайсон: "У тебе завжди відмінний план на бій, поки ти не отримаєш удар по обличчю".

У Руїса є психологічна перевага, адже він вже бив Джошуа. Якщо Ентоні знову програє нокаутом, я не думаю, що він буде продовжувати битися. Йому не потрібні гроші. Дві поразки поспіль зруйнують його кар'єру", - розповів Ф’юрі.