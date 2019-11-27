Український суперважковаговик Олександр Усик (17 - 0, 14 КО) може зустрітися з Дереком Чісорою (32-9, 23 KO) на початку наступного року.

Про це розповів промоутер британця Девід Хей.

"Промоутеру Усика - Едді Гірну подобається ідея поєдинку, мені теж. Чісору цілком влаштовує такий розвиток подій, і Усика теж. У нас немає якихось промоутерських конфліктів, телевізійних проблем, та й обидва бійця бажають зустрітися на рингу. Провести бій в першій чверті 2020 року - ідеальний варіант для всіх. Ми незабаром обговоримо такий варіант з Едді і проговоримо всі деталі.

Я не сказав, що Чісора більш майстерний, ніж Усик, однак є ще такі фактори, як габарити, міць, удар - за допомогою них він збирається перемогти", - розповів Хей.