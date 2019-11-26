Чемпіон WBA, WBO, IBF і IBO Енді Руїс (33-1, 22 КО) готовий до бою із Ентоні Джошуа (22-1, 21 КО).

Про це розповів сам боксер.

"Люди відзначають, що я занадто багато ваги втратив, що я не буду таким сильним, а Ентоні буде рухатися навколо мене.

З моменту нашого першого поєдинку я встиг скинути 3,6 кілограма, я буду колишнім і сильним. Джошуа у відмінній формі, він завжди виглядає добре", - відзначив Руїс.