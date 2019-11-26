Джерело - ua.tribuna.com.
Латвійський важковаговик Майріс Брієдіс (26-1, 19 КО) позбавлений титулу чемпіона світу за версією WBO.
Про це повідомляє прес-служба WBO.
У жовтні WBO санкціонувала його реванш з поляком Кшиштофом Гловацким.
Однак латвієць не домовився про бій із поляком у визначені строки, адже він планує битися з Юніером Дортікосом у фіналі WBSS. Це стало причиною позбавлення латвійця титулу. За нього буде битися Гловацький і поки невідомий суперник.
Раніше повідомлялося, що Гловацкий опротестує перемогу Брієдіса.
Нагадаємо, Брієдіс став новим чемпіоном світу у важкій вазі.