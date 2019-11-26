Майріс Брієдіс більше не є чемпіоном світу

Латвійський важковаговик Майріс Брієдіс (26-1, 19 КО) позбавлений титулу чемпіона світу за версією WBO.

Про це повідомляє прес-служба WBO.

У жовтні WBO санкціонувала його реванш з поляком Кшиштофом Гловацким.

Однак латвієць не домовився про бій із поляком у визначені строки, адже він планує битися з Юніером Дортікосом у фіналі WBSS. Це стало причиною позбавлення латвійця титулу. За нього буде битися Гловацький і поки невідомий суперник.

Раніше повідомлялося, що Гловацкий опротестує перемогу Брієдіса.

Нагадаємо, Брієдіс став новим чемпіоном світу у важкій вазі.