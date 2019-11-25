Джуда: Вайлдер поб'є Ф'юрі

Деонтей Вайлдер у поєдинку-реванші переможе Тайсона Ф'юрі.

Про це екс-чемпіон світу Заб Джуда заявив в інтерв'ю Fight Hub TV.

"Феноменальний нокаут, просто феноменальний. Деонтей Вайлдер - чемпіон у важкій вазі і він ясно дає це зрозуміти всьому світу. Сам бій видався чудовим, і, як я вже сказав, Ортіс підійшов у відмінній формі, влаштував чудовий поєдинок.

Я вважаю, що Вайлдер поб'є Ф'юрі в реванші. Знаєте, Деонтей з кожним боєм стає тільки краще і на шляху до того, щоб довести, що він - найкращий важковаговик в світі", - сказав Джуда.