Екс-чемпіон світу порадив Чісорі не битися із Усиком

Дерек Чісора (32-9, 23 КО) не має шансів у бою проти Олександра Усика (17-0, 13 КО).

Про це розповів екс-чемпіон світу британець Джонні Нельсон.

"Я б на його місці цього не робив. Я б вибрав Паркера, але не Усика. Думаю, Усик поб'є Чісору. Я б не йшов на це, я б обійшов Усика стороною", - розповів Нельсон.