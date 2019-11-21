Екс-чемпіон світу порадив Чісорі не битися із Усиком

Джерело - xsport.ua.
Дерек Чісора (32-9, 23 КО) не має шансів у бою проти Олександра Усика (17-0, 13 КО).
Про це розповів екс-чемпіон світу британець Джонні Нельсон.
"Я б на його місці цього не робив. Я б вибрав Паркера, але не Усика. Думаю, Усик поб'є Чісору. Я б не йшов на це, я б обійшов Усика стороною", - розповів Нельсон.
Нагадаємо, Усик успішно дебютував в хевівейте, здобувши перемогу над Чезом Візерспуном в результаті технічного нокауту в сьомому раунді.
Також, Ломаченко зберіг лідерство у рейтингу P4P.