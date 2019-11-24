 Усик може битися із Чісорою у Манчестері | Бокс | Champion.com.ua
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Усик може битися із Чісорою у Манчестері

Сьогодні 14:50 193 0
Бій Усик - Чісора може відбутися у Англії
Усик може битися із Чісорою у Манчестері
#Усик, #бокс, #Чісора

Джерело - sportarena.com.

Українець Олександр Усик (17-0, 14 КО) може зустрітися з чемпіоном Європи Дереком Чісорою (32-9, 23 KO) у лютому в Манчестері.

Про це розповів промоутер Едді Гірн.

"Чісора, ймовірно, буде битися в лютому в Манчестері. Зараз WBO і IBF визначаються з обов'язковим претендентом на бій з переможцем поєдинку Джошуа і Руїса, але навряд чи Усик буде чекати до літа, щоб побитися. Він майже рік не виходив на ринг, потім провів сім раундів проти Уіззерспуна. Ми думаємо, що він погодиться бій з Чісорою.

Актуально: Екс-чемпіон світу порадив Чісорі не битися із Усиком

Усику подобається Чісора, а Дерек хоче цього бою. Тому думаю, що поєдинок вийде відмінним", - відзначив Гірн.

Раніше повідомлялося, що Чісорі запропонували мільйон за бій з Усиком.

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