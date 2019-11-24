Українець Олександр Усик (17-0, 14 КО) може зустрітися з чемпіоном Європи Дереком Чісорою (32-9, 23 KO) у лютому в Манчестері.

Про це розповів промоутер Едді Гірн.

"Чісора, ймовірно, буде битися в лютому в Манчестері. Зараз WBO і IBF визначаються з обов'язковим претендентом на бій з переможцем поєдинку Джошуа і Руїса, але навряд чи Усик буде чекати до літа, щоб побитися. Він майже рік не виходив на ринг, потім провів сім раундів проти Уіззерспуна. Ми думаємо, що він погодиться бій з Чісорою.