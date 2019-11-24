Джерело - ua.tribuna.com.
Чемпіону світу за версією WBC у суперважкій вазі Деонтею Вайлдеру (42-0-1, 41 КО) було достатньо миті, аби здобути перемогу у бою проти кубинця Луїса Ортіса.
Про це розповів сам кубинський боксер.
"Я дотримувався плану, але Вайлдер підловив мене. Я був ефективний, але, як каже Вайлдер, йому досить секунди, щоб перемогти. Я шокований і розчарований. Я не збираюся завершувати кар'єру.
Я перенесу розчарування від програшу на інших важковаговиків, які захочуть битися зі мною. Я чекаю ваших дзвінків, якщо ви вважаєте мене старим", - відзначив Ортіс.
Раніше повідомлялося, що Ортіс лідирував за суддівськими записками у бою із Вайлдером.
Нагадаємо, Вайлдер хоче об’єднати чемпіонські пояси.