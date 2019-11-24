Чемпіон світу за версією WBC у суперважкій вазі Деонтей Вайлдер (42-0-1, 41 КО) хоче об’єднати титули у суперважкій вазі.

Про це розповів сам боксер.

"Звичайно, наступний бій буде з Тайсоном Ф'юрі. Він запланований на лютий. Подивимося, як все складеться. Потім я хочу провести об'єднувальний поєдинок. Я бажаю, щоб залишився один чемпіон, одна особа, одне ім'я. І це буде ім'я Деонтея Вайлдера.

Надважкий дивізіон занадто маленький, щоб розкидати пояси. Вважаю, що я - ідеальне кандидат, щоб об'єднати титули", - розповів Вайлдер.