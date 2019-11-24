Ортіс лідирував за суддівськими записками у бою із Вайлдером

Луїс Ортіс лідирував по очкам

Сьогодні, 24 листопада, чемпіон світу за версією WBC у суперважкій вазі Деонтей Вайлдер (42-0-1, 41 КО) захист титул у бою проти кубинця Луїса Ортіса.

Непереможений американець відправив суперника в нокаут в сьомому раунді поєдинку.

Відзначимо, що на момент зупинки бою за всіма суддівськими записками лідирував Луїс Ортіс. Кубинець перемагав з рахунком 59:55, 59:55, 58:56.

Раніше, Вайлдер нокаутував Ортіса і захистив чемпіонський титул.

Нагадаємо, Вайлдер хоче об’єднати чемпіонські пояси.