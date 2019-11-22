Мейвезер: У 2020 році відновлюю кар'єру

Легендарний боксер хоче повернутися

Колишній чемпіон світу в п'яти вагових категоріях Флойд Мейвезер наступний поєдинок проведе в 2020-му році.

Про це боксер повідомив в Instagram.

"Відновлюю кар'єру в 2020-му році", - написав Флойд.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Coming out of retirement in 2020 Публикация от Floyd Mayweather (@floydmayweather) 21 Ноя 2019 в 7:54 PST

Свій останній на даний момент бій Мейвезер провів в серпні 2017 року, коли переміг нокаутом у десятому раунді колишнього чемпіона UFC у двох дивізіонах Конора Мак-Грегора.

Раніше, Чісорі запропонували мільйон за бій з Усиком.

Нагадаємо, Чісора перед можливим боєм з Усиком хоче скинути вагу.