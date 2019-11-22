Мейвезер: У 2020 році відновлюю кар'єру

Джерело - Tribuna.com.
Колишній чемпіон світу в п'яти вагових категоріях Флойд Мейвезер наступний поєдинок проведе в 2020-му році.
Про це боксер повідомив в Instagram.
"Відновлюю кар'єру в 2020-му році", - написав Флойд.
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Свій останній на даний момент бій Мейвезер провів в серпні 2017 року, коли переміг нокаутом у десятому раунді колишнього чемпіона UFC у двох дивізіонах Конора Мак-Грегора.
Раніше, Чісорі запропонували мільйон за бій з Усиком.
Нагадаємо, Чісора перед можливим боєм з Усиком хоче скинути вагу.