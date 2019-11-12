Чісора перед можливим боєм з Усиком хоче скинути вагу

Уже в лютому 2020 року може відбутися бій Олександра Усика і Дерека Чісори, а британський боксер має намір підтягнути свою фізичну форму перед цим поєдинком.

Про це розповів менеджер боксера Девід Хей.

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"Бій з Усиком? У цьому є сенс для всіх сторін. Але зараз Дерек зосереджений на своїй фізичній формі. Після бою з Прайсом він мені сказав, що йому потрібно скинути вагу. 120 кг - багато для нього. Він хоче до наступного поєдинку скинути до 113 кг. Він розуміє, що йому потрібно бути швидшим, тому доведеться скидати зайве", - розповів Хей.