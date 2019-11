Постол дізнався дату свого наступного бою

Український боксер Віктор Постол вийде в ринг 1 лютого 2020 року, де суперником стане чемпіон світу за версією WBO і WBC в першій напівсередній вазі Хосе Карлос Рамірес.

Про це повідомила компанія Top Rank на офіційному акаунті в Twitter.

Поєдинок відбудеться в Китаї.

🥊JUST ANNOUNCED🥊@RAMIREZBOXING heads to 🇨🇳 to kick off one of the biggest sports weekends of the year, defending his unified Junior Welterweight crown against former champion @IcemanPostol.#RamirezPostol | Feb. 1 | ESPN pic.twitter.com/Jmt6paHpNY