Постол відправиться до США, щоб почати підготовку до бою з Рамірес

Українець проведе поєдинок за чемпіонства за версіями WBC і WBO

7 грудня український боксер Віктор Постол планує відправитися до США, щоб почати 8-тижневу підготовку з іменитим тренером Фреді Роучем.

Про це повідомляє luckypunch.net.

Чемпіон світу за версіями WBC і WBO в першій напівсередній вазі Хосе Карлос Рамірес в 2020 році буде захищати свої пояси проти обов'язкового претендента Віктора Постола.

Варто зазначити, що поєдинок Постола і Раміреса запланований на 1 лютого . Місцем проведення обрали арену Mission Hills Haikou в місті Хайкоу, провінція Хайнань, Китай.

Раніше, Віктор Постол очолив рейтинг Ради в першій напівсередній вазі.

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