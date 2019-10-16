Ломаченко зберіг лідерство у рейтингу P4P

Ломаченко перший, Усик - шостий

Джерело - Sport Arena.

Чемпіон світу за версіями WBC, WBA, WBO в легкій вазі Василь Ломаченко (14-1, 10 КО), як і раніше лідирує в рейтингу Pound-for-Pound.

Про це повідомляє ESPN.

Також місце в десятці найсильніших боксерів світу незалежно від вагової категорії займає й інший українець, недавно дебютував в суперважкій вазі Олександр Усик (17-0, 13 КО). Він шостий.

Рейтинг Pound-for-Pound від ESPN: Василь Ломаченко, Теренс Кроуфорд, Сауль Альварес, Наойя Інуе, Еррол Спенс, Олександр Усик, Геннадій Головкін, Хуан Франсиско Естрада, Менні Пакьяо, Майкі Гарсія.

Ломаченко в останньому бою за очками переміг Люка Кемпбелла (20-3, 16 KO), завоювавши чемпіонський титул за версією WBC і захистивши пояса WBA і WBO.

Усик успішно дебютував в хевівейте, здобувши перемогу над Чезом Візерспуном (38-4, 29 КО) в результаті технічного нокауту в сьомому раунді.