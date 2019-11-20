Українець готовий перемогти американця

Чемпіон світу в легкій вазі за трьома версіями Василь Ломаченко готовий в будь-який час провести бій з 20-річним американцем Девіном Хейні і розібратися з ним.

Про це українець заявив в інтерв'ю Youtube-каналі LOMa Official TV.

"Хто такий Хейні і кого він переміг? Як він завоював чемпіонський титул? Якщо ми боксували за титули з чемпіонами або офіційними претендентами, то він отримав пояс тільки тому, що я його звільнив і йому його дали. І після цього кричати, що ти чогось там досяг?", - заявив Ломаченко.

Раніше, Чісорі запропонували мільйон за бій з Усиком.

Нагадаємо, Чісора перед можливим боєм з Усиком хоче скинути вагу.