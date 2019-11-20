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Усик хоче зустрітися зі скандальним британцем

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Українець зацікавлений у поєдинку з Чісорою
Усик хоче зустрітися зі скандальним британцем
#Чісора, #Усик

Джерело - iSport.ua.

Український боксер Олександр Усик  зацікавлений в проведенні цього бою з Дереком Чісорою.

Про це українець заявив в інтерв'ю YouTube-каналу Usyk17.

"З Чісорою, мені здається, вийшов би, чудовий поєдинок", - заявив Усик.

35-річний Дерек Чісора провів серед професіоналів 40 боїв, здобув 31 перемогу та зазнав 9 поразок. Зокрема, у 2012 році Чісору за очками переміг українець Віталій Кличко. Тоді британець запам'ятався скандальною поведінкою. Під час дуелі поглядів він дав Віталієві Кличку ляпаса, а перед боєм плюнув у обличчя Володимиру Кличку.

Нагадаємо, Усик успішно дебютував в хевівейте, здобувши перемогу над Чезом Візерспуном в результаті технічного нокауту в сьомому раунді.

Також, Ломаченко зберіг лідерство у рейтингу P4P.

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