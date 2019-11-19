 Усик: Візерспун просто терпів і хотів мене вгріти | Бокс | Champion.com.ua
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Усик: Візерспун просто терпів і хотів мене вгріти

Сьогодні 21:25 214 0
Олександр Усик прокоментував бій із Чезом Візерспуном
Усик: Візерспун просто терпів і хотів мене вгріти
#Усик, #бокс

Джерело - USYK17.

Український боксер Олександр Усик (17-0, 13 КО) похвалив свого перегого суперника у суперважкій вазі.

Про це розповів сам спорстмен.

"Мені було все одно з ким боксувати - Спонгом або Візерспуном. Якщо провалився перший, то ... Тим більше, що перший - кікбоксер, а цей - боксер і з боксом у нього все в порядку.

Найголовніше - Візерспун не боявся. Я йому нормально так потрапляв, а він не закосив, просто терпів. Було пару моментів, коли я його забиваю, відтягують і реально бачу, як він на мене летить. Він просто терпів і хотів мене вгріти. При цьому він зустрічав, приблизно розумів, що йому потрібно робити.

У цьому бою, мені здається, я ще не відчув різницю між важким і суперважкою вагою. Ні силу удару, ні свою вагу. Мені здається, що я був таким же, як і в 91 кг, але на 7 кг більше", - відзначив Усик.

Нагадаємо, Усик успішно дебютував в хевівейте, здобувши перемогу над Чезом Візерспуном в результаті технічного нокауту в сьомому раунді.

Також, Ломаченко зберіг лідерство у рейтингу P4P.

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