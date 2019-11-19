Дерев'янченко може провести бій з Альваресом у 2020 році

Поєдинок з Канело може відбутися у вересні

Джерело - Sport Arena.

Колишній претендент на титул чемпіона світу в середній вазі за версіями IBF і IBO Сергій Дерев'янченко (13-2, 10 КО) у 2020 році може провести бої проти Сауля Альвареса (53-1-2, 36 КО) і Джермалла Чарло (29-0, 21 KO).

Про це українець заявив в інтерв'ю VideoBoxing.

"7 грудня о Брукліні боксуватиме Чарло. Поїду на цей і буду розмовляти про майбутнє. Менеджери хочуть домовитися про поєдинок з Альваресом в 2020 році. Якщо це станеться, то, напевно, десь у вересні. Альварес буде відпочивати, а я проведу якийсь бій в травні. Якщо не відбудеться бій з Альваресом, то, може, проведу поєдинок з Чарло. Думаю, це буде ближче до літа. Чарло - хороший варіант, сильний суперник", - зазначив Дерев'янченко.

Нагадаємо, Дерев'янченко поступився у 12-раундовому конкурентному бою за титул IBF Головкіну за рішенням суддів. Головкіна освистали глядачі після перемоги над Дерев'янченком.