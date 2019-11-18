Український боксер Сергій Дерев'янченко (13-1, 10 КО) не вважає себе переможеним у поєдинку із Геннадієм Головкіним (40-1-1, 35 КО).

Про це розповів сам боксер.

"Я завжди критично до себе ставлюся. І тренер мене вчив, що якщо твою руку не підняли, то значить, ти щось робив не так. Ось я і керуюся цим. Але, скажу, що я цей бій не програв. Я відчуваю, що я його не програв.

Ні, не переглядав бій. Я сьогодні потрапив на якусь рекламу, і як раз були якісь епізоди цього бою, і я відразу починаю переживати ті емоції, що переживав перед боєм, починаю нервувати", - розповів Дерев'янченко.