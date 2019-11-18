Хей: Усик - пріоритетний варіант для Чісори

Для суперваговика Дерека Чісори пріоритетним є поєдинок проти українця Олександра Усика.

Про це менеджер британця Девід Хей заявив в інтерв'ю Sky Sports.

"Усик - пріоритетний варіант для Чісори. І я, і Дерек хочемо, щоб бій відбувся. Паркер знявся з поєдинку проти Чісори за його власної вини.

Дерек все одно переміг би Паркера. Останній став би просто сходинкою на шляху до бою з Усиком.

Поєдинок з останнім набагато важливіше. Він - абсолютний чемпіон і непереможений боксер", - сказав Хей.