Хей: Усик - пріоритетний варіант для Чісори

Джерело - Tribuna.com.
Для суперваговика Дерека Чісори пріоритетним є поєдинок проти українця Олександра Усика.
Про це менеджер британця Девід Хей заявив в інтерв'ю Sky Sports.
"Усик - пріоритетний варіант для Чісори. І я, і Дерек хочемо, щоб бій відбувся. Паркер знявся з поєдинку проти Чісори за його власної вини.
Дерек все одно переміг би Паркера. Останній став би просто сходинкою на шляху до бою з Усиком.
Поєдинок з останнім набагато важливіше. Він - абсолютний чемпіон і непереможений боксер", - сказав Хей.
Раніше, Чісорі запропонували мільйон за бій з Усиком.
Нагадаємо, Чісора перед можливим боєм з Усиком хоче скинути вагу.