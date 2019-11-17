Канело: Бій з Ломаченком - це дурна ідея

Канело оцінив можливість бою з українцем

Чемпіон світу в чотирьох вагових категоріях Сауль Альварес (53-1-2, 36 КО) не бажає провести бій проти чемпіона WBA / WBO в легков вазі Василя Ломаченка (14-1, 10 КО.

Про це мексиканець заявив в інтерв'ю IBT.

"Мейвезер? Зараз все б було інакше. Я тепер інший боксер. Мейвезер - теж хороший боксер, але я став іншим. Бій з Ломаченком - це дурна ідея", - зазначив Канело.

Раніше, Ломаченко назвав свого найскладнішого суперника.

Нагадаємо, Ломаченко назвав причину поразки Гвоздика.