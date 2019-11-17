 Ломаченко назвав свого найскладнішого суперника | Бокс | Champion.com.ua
Мій профіль
Збірна Сербії - збірна України: анонс і прогноз
Вчора 11:55 6594 2
Сербія - Україна: онлайн-трансляція кваліфікації Євро 2020. LIVE
Сьогодні 13:47 6759
Сербія - Україна: головні інтриги матчу кваліфікації Євро 2020
Сьогодні 13:45 494
Захист збірної України знову став найкращим у відборі на Євро-2020
Сьогодні 12:39 441
Збірна Сербії - збірна України: відео голів і огляд матчу
Сьогодні 11:13 375
Євро 2020. Збірна Сербії - збірна України: ОНЛАЙН
Сьогодні 10:54 1813
Болгарія зіграє з Чехією, Люксембург прийматиме Португалію. Матчі 17 листопада Євро 2020
Сьогодні 10:40 299
Донбас - Краковія: онлайн-трансляція Континентального Кубку. LIVE
Сьогодні 09:19 270
Фантастичний гол Циганкова, дубль Коноплянки та дебют Яремчука. Згадуємо матч Україна - Сербія
Сьогодні 08:37 1063
Збірна Сербії - збірна України: прогноз букмекерів
Сьогодні 08:04 2579
Блоги
Під час матчу Євро-2020 стюард жорстко травмував захисника Динамо
Під час матчу Євро-2020 стюард жорстко травмував захисника Динамо Valeriy Ruchka
Сьогодні 13:34 1148
Патріот, волонтер і зірка Альбасете. Роману Зозулі - 30!
Патріот, волонтер і зірка Альбасете. Роману Зозулі - 30! Valeriy Ruchka
Сьогодні 11:58 294
Фантастичний гол Циганкова, дубль Коноплянки та дебют Яремчука. Згадуємо матч Україна - Сербія
Фантастичний гол Циганкова, дубль Коноплянки та дебют Яремчука. Згадуємо матч Україна - Сербія Андрій Твердохліб
Сьогодні 08:37 1056
Шевченко познущався із захисника Динамо
Шевченко познущався із захисника Динамо Valeriy Ruchka
Сьогодні 08:30 2458
Горбиль дня. Віктор Вацко потролив збірну Росії
Горбиль дня. Віктор Вацко потролив збірну Росії Андрій Твердохліб
Сьогодні 08:16 1745
Відомий український політик дотепно потролив збірну Росії з футболу
Відомий український політик дотепно потролив збірну Росії з футболу Андрій Твердохліб
Вчора 22:50 2744 2
Відео дня. Бельгія розібрала Росію на запчастини. Огляд матчу Євро 2020
Відео дня. Бельгія розібрала Росію на запчастини. Огляд матчу Євро 2020 Андрій Твердохліб
Вчора 21:48 12438 3
Ютуб забанив шоу ТаТоТаке
Ютуб забанив шоу ТаТоТаке Valeriy Ruchka
Вчора 21:32 479 2
Збірна України серед 5 національних команд, які не зазнали жодної поразки в кваліфікації Євро 2020
Збірна України серед 5 національних команд, які не зазнали жодної поразки в кваліфікації Євро 2020 Андрій Твердохліб
Вчора 14:23 1540
Фото дня. Збірна України привітала Віктора Циганкова з днем народження
Фото дня. Збірна України привітала Віктора Циганкова з днем народження Андрій Твердохліб
Вчора 12:44 936
Неперевершений Чорний лебідь! Легендарна Оксана Баюл святкує день народження
Неперевершений Чорний лебідь! Легендарна Оксана Баюл святкує день народження Андрій Твердохліб
Вчора 10:40 954
Збірна України, яка вже вигравала відбіркову групу. Легендарний матч Туреччина - Україна: хто грав
Збірна України, яка вже вигравала відбіркову групу. Легендарний матч Туреччина - Україна: хто грав Valeriy Ruchka
Вчора 08:57 1877
Фран Соль відвідав Школу Супергероїв у Охматдиті
Фран Соль відвідав Школу Супергероїв у Охматдиті Valeriy Ruchka
15.11.2019 15:55 556
Металіст проти Металіст 1925: конфлікт з Ярославським, банкрутство і вихід в УПЛ - ТРЕНДЕЦЬ
Металіст проти Металіст 1925: конфлікт з Ярославським, банкрутство і вихід в УПЛ - ТРЕНДЕЦЬ Valeriy Ruchka
15.11.2019 14:13 1553
Гайтана фантастично виконала гімн України перед матчем з Естонією
Гайтана фантастично виконала гімн України перед матчем з Естонією Valeriy Ruchka
15.11.2019 12:58 2705 3
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
14:10 Бокс Пулєв дав несподіваний прогноз на бій Руїс - Джошуа 82
13:55 Футбол Хорватія - Словаччина 3:1. Огляд матчу 74
13:47 Пряма трансляція Сербія - Україна: онлайн-трансляція кваліфікації Євро 2020. LIVE 6759
13:45 Футбол Сербія - Україна: головні інтриги матчу кваліфікації Євро 2020 494
13:38 Біатлон Дві українки потрапили до десятки найкращих у мас-старті у Шушені 252
13:34 Блог Під час матчу Євро-2020 стюард жорстко травмував захисника Динамо 1184
13:24 Футбол Бартулович: На так званій Маракані збірну України чекає пекло 641
13:09 Футбол Коноплянка: Серби хочуть зробити камбек 192
12:54 Футбол На матч Сербія - Україна продано 7 тисяч квитків, стадіон розрахований на 55 000 652
12:45 Футбол Сербія – Україна: чому важливо не програти 765
12:39 Футбол Захист збірної України знову став найкращим у відборі на Євро-2020 441
12:25 Бокс Ломаченко назвав свого найскладнішого суперника 338
12:10 Футбол Президент Мілана може сісти у в'язницю 482
11:58 Блог Патріот, волонтер і зірка Альбасете. Роману Зозулі - 30! 297
11:56 Футбол Північна Ірландія - Нідерланди 0:0. Огляд матчу 227
11:41 Бокс Пакьяо планує провести наступний бій навесні 2020 року 144
11:24 Футбол Маліновський: Серби підуть уперед з перших хвилин, їм прикро так програвати 490
11:13 Футбол Збірна Сербії - збірна України: відео голів і огляд матчу 375
11:11 Футбол Екс-захисник Динамо може приєднатися до Ярмоленка у Вест Гемі 799
10:55 Баскетбол Атланта програла Кліпперс, Лень набрав 5 очок. Результати матчів НБА 151
10:54 Футбол Євро 2020. Збірна Сербії - збірна України: ОНЛАЙН 1813
10:40 Футбол Болгарія зіграє з Чехією, Люксембург прийматиме Португалію. Матчі 17 листопада Євро 2020 299
10:25 Хокей Німан переміг Краковію і вийшов до фіналу Континентального кубка 214
10:10 Футбол Канчельскіс: Ця збірна Росії – одна з найслабших в історії 1181
09:56 Футбол Два гравці збірної України не потрапили до заявки на матч з Сербією 1035

Ломаченко назвав свого найскладнішого суперника

Сьогодні 12:25 338 0
Ломаченко розповів про поєдинок з Салідо
Ломаченко назвав свого найскладнішого суперника
#Ломаченко, #Салідо

Джерело - iSport.ua.

Другий поєдинок у професіоналах з Орландо Салідо став найскладнішим для українського боксера Василя Ломаченка.

Про це україенць заявив в ефірі радіо Кордон.

"Напевно, найскладнішим опонентом був Салидо, якому я програв. Швидше за все, це він. Різниця була в тому, що я боксував з чемпіоном світу, я тільки що перейшов у професіонали. Я не до кінця розумів всі тонкощі професійного боксу. Це був гіркий досвід, який надалі розкрив мене як професіонала. Салидо вже зав'язав з боксом, тому реваншу не буде. Не вийшло домовитися. Після того, як я провів з ним поєдинок, пройшов рік або два, і він зав'язував з боксом. Тому ми не встигли домовитися", - сказав Ломаченко.

Мексиканець вже завершив кар'єру, а влаштувати реванш з ним українцеві так і не вдалося.

Раніше, Ломаченко назвав причину поразки Гвоздика.

Нагадаємо, у Москві застрелили чемпіона світу.

Коментарі ()