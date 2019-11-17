Ломаченко назвав свого найскладнішого суперника

Другий поєдинок у професіоналах з Орландо Салідо став найскладнішим для українського боксера Василя Ломаченка.

Про це україенць заявив в ефірі радіо Кордон.

"Напевно, найскладнішим опонентом був Салидо, якому я програв. Швидше за все, це він. Різниця була в тому, що я боксував з чемпіоном світу, я тільки що перейшов у професіонали. Я не до кінця розумів всі тонкощі професійного боксу. Це був гіркий досвід, який надалі розкрив мене як професіонала. Салидо вже зав'язав з боксом, тому реваншу не буде. Не вийшло домовитися. Після того, як я провів з ним поєдинок, пройшов рік або два, і він зав'язував з боксом. Тому ми не встигли домовитися", - сказав Ломаченко.