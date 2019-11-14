У Москві застрелили чемпіона світу

Джерело - Главком.
У Москві вбили чемпіона світу з тайського боксу Ашота Боляна.
Про це повідомляє sports.ru.
Нападники розстріляли автомобіль спортсмена. Болян помер на місці нападу, інформує sports.ru.
Тіло 40-річного Боляна виявили біля будинку поруч з його позашляховиком.
Болян був очільником Всесвітньої асоціації вірменських спортивних федерацій та Департаменту спорту Всесвітнього вірменського конгресу.
Болян чотири рази перемагав на чемпіонаті світу з тайського боксу за різними версіями. Він також встановив унікальний рекорд з нанесення ударів – 11 за секунду.
Раніше, помер восьмиразовий призер Тур де Франс.
Нагадаємо, американська гімнастка загинула на тренуванні.