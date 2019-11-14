У Москві застрелили чемпіона світу

Нападники обстріляли автомобіль спортсмена

Джерело - Главком.

У Москві вбили чемпіона світу з тайського боксу Ашота Боляна.

Про це повідомляє sports.ru.

Нападники розстріляли автомобіль спортсмена. Болян помер на місці нападу, інформує sports.ru.

Тіло 40-річного Боляна виявили біля будинку поруч з його позашляховиком.

Болян був очільником Всесвітньої асоціації вірменських спортивних федерацій та Департаменту спорту Всесвітнього вірменського конгресу.

Болян чотири рази перемагав на чемпіонаті світу з тайського боксу за різними версіями. Він також встановив унікальний рекорд з нанесення ударів – 11 за секунду.

Раніше, помер восьмиразовий призер Тур де Франс.

Нагадаємо, американська гімнастка загинула на тренуванні.