Усика позбавили права на бій з переможцем реваншу Руїс – Джошуа

Усик проведе проміжний бій у надважкій вазі, перш ніж отримає можливість битися за чемпіонський пояс.

Джерело - Чемпіон.

Болгарський боксер Кубрат Пулєв став головним претендентом на бій з переможцем реваншу між американцем Енді Руїсом та британцем Ентоні Джошуа, на зустріч з яким претендував українець Олександр Усик.

Про це повідомляє Sky Sports.

За даними видання, офіційний претендент на титул WBO (Всесвітньої боксерської організації) Олександр Усик не буде у наступному поєдинку боксувати з переможцем реваншу між британцем Ентоні Джошуа і чемпіоном світу WBO, WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації) американцем Енді Руїсом.

Першим у черзі на проведення поєдинку став обов'язковий претендент за версією IBF Кубрат Пулєв.

"Наша заявка повинна йти першою. Організації домовилися, що претендент по лінії IBF обов'язково буде наступним суперником чемпіона", – заявили представники болгарського боксера.

Ймовірно, Усик проведе проміжний бій у надважкій вазі, перш ніж отримає можливість битися за чемпіонський пояс.

У 2014 році Кубрат Пулєв бився за титул IBF із українцем Володимиром Кличком та програв нокаутом у п'ятому раунді.