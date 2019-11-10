 Усика позбавили права на бій з переможцем реваншу Руїс – Джошуа | Бокс | Champion.com.ua
Мій профіль
Шахтар - Динамо: головні інтриги матчу чемпіонату України
Сьогодні 15:13 1260
Шахтар Донецьк - Динамо Київ: ОНЛАЙН
Сьогодні 12:00 484
Шахтар - Динамо: прогноз букмекерів
Сьогодні 09:15 642
Чемпіонат України - УПЛ: календар, результати, огляд матчів. ОНЛАЙН
Сьогодні 09:09 53952
Ліверпуль - Манчестер Сіті: онлайн-трансляція 12 туру АПЛ. LIVE
Сьогодні 05:14 972
Шахтар - Динамо Київ: онлайн-трансляція 14 туру УПЛ. LIVE
Сьогодні 05:13 6302
Шахтар Донецьк - Динамо Київ: відео голів і огляд матчу
Вчора 17:49 4289
Десна розписала нічию із Дніпро-1 у 14 турі УПЛ
Вчора 15:57 430
Карпати врятувалися у матчі із Маріуполем у 14 турі УПЛ
Вчора 15:54 695
Шахтар - Динамо: анонс і прогноз
Вчора 15:22 1652
Блоги
Ломаченко запустив рибу в ставок
Ломаченко запустив рибу в ставок Valeriy Ruchka
Сьогодні 14:57 214
Легенда намалював. Два голи-близнюки Мессі зі штрафних
Легенда намалював. Два голи-близнюки Мессі зі штрафних Андрій Твердохліб
Сьогодні 10:23 1004
Фантастичний гол півзахисника Інтера у ворота Верони
Фантастичний гол півзахисника Інтера у ворота Верони Андрій Твердохліб
Сьогодні 09:46 644
Тридцятиріччя падіння Берлінської стіни. Яскравий перформанс від Герти
Тридцятиріччя падіння Берлінської стіни. Яскравий перформанс від Герти Valeriy Ruchka
Сьогодні 09:41 510
Любіть Україну - привітання від Коноплянки, Павелка та інших до Дня української писемності та мови
Любіть Україну - привітання від Коноплянки, Павелка та інших до Дня української писемності та мови Valeriy Ruchka
Сьогодні 08:46 865
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
15:45 Футбол Мілевський забив свій п'ятий гол в сезоні 322
15:35 Бокс Усика позбавили права на бій з переможцем реваншу Руїс – Джошуа 869
15:23 Футбол Матчі Євро-2020 покажуть телеканали Футбол 235
15:13 Футбол Шахтар - Динамо: головні інтриги матчу чемпіонату України 1260
14:57 Блог Ломаченко запустив рибу в ставок 215
14:42 Футбол Мессі очолив ТОП-10 найдорожчих ветеранів світу 281
14:20 Бокс Руїс розповів, чого чекає від бою з Усиком 439
14:00 Пряма трансляція Зоря - Колос: онлайн-трансляція матчу УПЛ 478
13:57 Теніс Завацька і Калініна зіграють в основній сітці турніру в Х'юстоні 185
13:33 Пряма трансляція Генк - Гент: онлайн-трансляція матчу 15 туру чемпіонату Бельгії. LIVE 164
13:30 Футбол Маліновський може грати в будь-якій команді - в Челсі, Манчестер Сіті або Реалі - агент 427
13:17 Теніс Збірна Франції стала переможцем Кубка Федерації 185
12:58 Хокей Збірна України програла фінальний матч на Baltic Challenge Cup 389
12:35 Футбол Денисов розповів, у скільки обходиться трансляція матчу 928 1
12:19 Футбол У Ворскли немає характеру - Чеснаков 288
12:07 Баскетбол Форвард Бостона зламав руку в матчі проти Сан-Антоніо 258
12:00 Футбол Шахтар Донецьк - Динамо Київ: ОНЛАЙН 484
11:51 Футбол Ейбар - Реал 0:4. Огляд матчу 247
11:25 Бокс Хейні кинув виклик Ломаченку 383
11:00 Баскетбол Х'юстон знищив Чикаго, Оклахома поступилася Голден Стейт. Результати матчів НБА 189
10:43 Бокс Хейні впевнено захистив чемпіонський титул 294
10:32 Хокей Монреаль переграв Королів, Оттава розібралася з Кароліною. Результати матчів НХЛ 184
10:23 Блог Легенда намалював. Два голи-близнюки Мессі зі штрафних 1004
10:10 Футбол Шахтар - Динамо: прев’ю матчу УПЛ 158
09:46 Блог Фантастичний гол півзахисника Інтера у ворота Верони 644

Усика позбавили права на бій з переможцем реваншу Руїс – Джошуа

Сьогодні 15:35 869 0
Усик проведе проміжний бій у надважкій вазі, перш ніж отримає можливість битися за чемпіонський пояс.
Усика позбавили права на бій з переможцем реваншу Руїс – Джошуа
#Усик

Джерело - Чемпіон.

Болгарський боксер Кубрат Пулєв став головним претендентом на бій з переможцем реваншу між американцем Енді Руїсом та британцем Ентоні Джошуа, на зустріч з яким претендував українець Олександр Усик.

Про це повідомляє Sky Sports.

За даними видання, офіційний претендент на титул WBO (Всесвітньої боксерської організації) Олександр Усик не буде у наступному поєдинку боксувати з переможцем реваншу між британцем Ентоні Джошуа і чемпіоном світу WBO, WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації) американцем Енді Руїсом.

Першим у черзі на проведення поєдинку став обов'язковий претендент за версією IBF Кубрат Пулєв.

"Наша заявка повинна йти першою. Організації домовилися, що претендент по лінії IBF обов'язково буде наступним суперником чемпіона", – заявили представники болгарського боксера.

Ймовірно, Усик проведе проміжний бій у надважкій вазі, перш ніж отримає можливість битися за чемпіонський пояс.

У 2014 році Кубрат Пулєв бився за титул IBF із українцем Володимиром Кличком та програв нокаутом у п'ятому раунді.

Коментарі ()