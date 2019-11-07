Гірн: Усик хоче битися з Чісорою

Керівник промоутерської компанії Matchroom Boxing Едді Гірн зацікавлений в організації бою Дерека Чісори і Олександра Усика.

Про це промоутер заявив в інтерв'ю Boxing News 24.

"Усик - обов'язковий претендент по лінії WBO. Він хоче битися з Чісорою. Усик може почекати, щоб подивитися, що буде після бою Руїс - Джошуа. Або ж може побитися з Чісорою, а потім точно так же дивитися на ситуацію.

Ми вже влаштували бій Хантер - Повєткін в Саудівській Аравії. Ці хлопці були за крок від бою за титул чемпіона світу, але вони погодилися вийти в ринг.

Деякі титули можуть стати вакантними, IBF і WBO призначать обов'язкових претендентів для переможця бою Джошуа - Руїс. Якщо чемпіон не домовиться з претендентом, йому доведеться або битися, або звільнити титул. Можливо, Чісора і Усик в наступному році навіть поб'ються за пояс WBO", - сказав Гірн.